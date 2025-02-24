Trabzon\'da Kayak Keyfi

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Trabzon'da bir vatandaş, yoğun kar altındaki yolda pikabın arkasına bağladığı iple kayak yaptı.

Of ilçesindeki Gökçeoba Mahallesi'nde yaşayan Faruk Tellioğlu, kar yağışının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı. Arkadaşları ile buluşan Tellioğlu, tek şeritli yolda pikabın arkasına bağladığı ipe tutunarak kaydı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında kayan Tellioğlu, tek şeritli yolu adeta piste çevirdi. Karadeniz'in zorlu coğrafyasındaki virajlı yollara rağmen başarıyla kayak yapan Tellioğlu, o anları kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. - TRABZON