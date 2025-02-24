Trafik Eğitimi Minik Öğrencilere Verildi - Son Dakika
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Trafik Eğitimi Minik Öğrencilere Verildi

Trafik Eğitimi Minik Öğrencilere Verildi

Karacasu'daki ilkokulda 1. sınıf öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

24.02.2025 10:30
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Karacasu'yu Sevenler İlkokulu'nda İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 1. sınıf öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi.

Eğitim programında, minik öğrencilere trafik güvenliği, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve trafik levhalarının anlamları gibi temel trafik kuralları anlatıldı. Ekipler, trafik kazalarının önlenmesi için küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin aşılanmasının önemine dikkat çekerek öğrencilerin eğlenceli ve öğretici bir şekilde trafik kurallarını öğrenmeleri sağladı. Eğitimin sonunda öğrencilere, öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulamalarını teşvik etmek için 'trafik dedektifi kartı' verildi. İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri 'Trafik Dedektifleri Projesi' ile geleceğin sürücülerine ve yayalarına trafik güvenliği konusunda erken yaşta eğitim verilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, projeyi diğer okullarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, Güvenlik, Sağlık, trafik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik Eğitimi Minik Öğrencilere Verildi - Son Dakika

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