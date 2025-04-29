Traktör Kazası Davası Ertelendi

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA)- Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün çarpması sonucu Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 yaşındaki çocuk sürücünün babası Basri A.'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran 2025 tarihine erteledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde 11 yaşındaki K. A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, akrabalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Ada Yıldırım, Gülce Şakar ve Asya Kaya ile 11 yaşındaki Zelal Yıldırım'a çarpmış; kazada, iki kardeş hayatını kaybederken, Gülce Şakar ve Asya Kaya ise yaralanmıştı.

11 yaşındaki K. A'nın babası şüpheli Basri A. ve annesi şüpheli Pınar A. hakkında 'birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep verecek şekilde taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan' 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada; 11 yaşındaki K.A.'nın babası Basri A. ve anne Pınar A., kazada yaşamını yitiren Zelal ve Ada kardeşlerin annesi Gülhan Yıldırım, babaları Erkan Yıldırım, yaralı çocuklardan Gülcan'ın babası Oktay Şakar, annesi Suna Şakar'ın yanı sıra görgü tanıkları ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, taraflarca mahkemeye sunulan yeni tanıkların ifadelerini dinledi. İddia makamı sanık Basri A'nın tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek kusur durumuna ilişkin rapor düzenlenerek mahkemeye gönderilmesinin istenmesine, dosyanın tutukluluk incelenmesi yönünden 27/05/2025 gününe bırakılmasına, duruşmanın 26 Haziran 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

"Herkesi, Ada ve Zelal için adalet demeye çağırıyoruz"

Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan avukat Ercan Kısacık, şunları söyledi:

"2024 yılında, 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktörün sebep olduğu kazada Ada ve Zelal'i kaybettik. Bu açık ihmalin ardından, gerçek adaletin sağlanması için dava süreci başlatıldı. Ancak bugün, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sunulan yeni bir bilirkişi raporuyla adalet bir kez daha yara almıştır. Olayın tüm açık gerçeklerine rağmen, canlarımız neredeyse kusurlu gösterilmekte, adalet duygusu ayaklar altına alınmaktadır. Raporda tanık beyanları ve somut deliller yok sayılmış, tarafsızlık ilkesi açıkça ihlal edilmiştir.

Sanık tarafı, duruşmalarda ve keşiflerde çelişkili ve gerçeğe aykırı ifadeler vermiştir. Ancak rapor, adaleti değil, sanıkları koruma çabası içine girmiştir. Biz, evlatlarımızın masumiyetini lekeletmeyeceğiz. Bu raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında gerekli tüm hukuki süreci başlatıyoruz. Adil yargılanma hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da sağlanmalıdır. İnsanlık onuru, çocuklarımızın masumiyeti için ayağa kalkmalıdır. Herkesi ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Herkesi bu büyük adaletsizliğe karşı ses olmaya çağırıyoruz. Gerçek adalet, hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz bu haksız rapora rağmen, adalete olan inancımızı koruyoruz. Mahkemeye, yargıya olan güvenimiz tamdır. Bu iradeyle bugün yine duruşma salonunda olacağız. Herkesi, Ada ve Zelal için adalet demeye çağırıyoruz."