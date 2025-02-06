Traktörden Kıvılcım Çıktı, Ev Yandı

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Traktörden çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine tarktörde oluşan şasenin otluk alana sıçraması sonucu çıkan yangında ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın Bucak bölgesinde Karaveliler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Karavelioğlu'na ait traktörün şase yapması sonucu otluk alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra da bir eve sıçradı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.