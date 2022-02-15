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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı - Son Dakika

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı

15.02.2022 01:14

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı Hemzemin geçitte az kalsın facia yaşanıyordu Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünü kurtarma ekipleri 15 dakika aradı Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında, yolcu treninin çarptığı...

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı

Hemzemin geçitte az kalsın facia yaşanıyordu

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünü kurtarma ekipleri 15 dakika aradı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü son anda araçtan dışarı atlayarak canını kurtardı. Kurtarma ekipleri sürücüyü yaklaşık 15 dakika süren arama çalışması sonrası buldu.

Kaza, Polis Moral Eğitim Merkezi yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ABN 969 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hüseyin Sönmez trenin geldiğini son anda fark etti. Sönmez'in atlayarak canını kurtardığı otomobile sonrasında Konya- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren olay yerinden yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler bir süre çevrede sürücüyü aradı. Ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir arama çalışması sonrası Sönmez'i kaza yerine yakın bir yerde arazide buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Sönmez ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kazaya ilk müdahaleyi ise olay yerine yakın bir bölgede bulunan AFJET ısı merkezi çalışanları yaptı.

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı

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Karahisar, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü canını araçtan son anda atlayarak kurtardı - Son Dakika
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