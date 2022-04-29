TRT çalışanlarına ramazan konseri - Son Dakika
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TRT çalışanlarına ramazan konseri

29.04.2022 10:37
TRT çalışanlarına ramazan konseri

TRT İstanbul Radyosu Türk Sanan Müziği Sanatçıları Seda Gökkadar ve Nusret Yılmaz tarafından Erzurum TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani Stüdyosunda sanat müziği konseri düzenlendi.

TRT İstanbul Radyosu Türk Sanan Müziği Sanatçıları Seda Gökkadar ve Nusret Yılmaz tarafından Erzurum TRT Erzurum Müdürlüğü Aşık Reyhani Stüdyosunda sanat müziği konseri düzenlendi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası düzenlenen programda sanatçıların seslendirdiği eserler beğeni topladı.

Erzurum TRT çalışanları konseri zevkle izlediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bizlere neşeli güzel bir gün yaşatan başta Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Beyefendiye, Genel Müdür Yardımcımız Fethi Fahri Kaya Beyefendiye, Erzurum TRT Müdürümüz Ayça Alemdar hanımefendiye ve bizlere konser veren sanatçı kardeşlerimize, ekibine ve emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

TRT çalışanlarına ramazan konseri
TRT çalışanlarına ramazan konseri
TRT çalışanlarına ramazan konseri
TRT çalışanlarına ramazan konseri

YORUMLAR
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Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi Aşıklık geleneğini ramazan gecelerinde de sürdürüyorlar Aşıklık geleneğini ramazan gecelerinde de sürdürüyorlar

İstanbul, Ramazan, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TRT çalışanlarına ramazan konseri - Son Dakika


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