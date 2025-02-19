Trump'tan Zelenskiy'ye eleştiriler - Son Dakika
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Trump'tan Zelenskiy'ye eleştiriler

Trump, Zelenskiy'yi Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirememesi nedeniyle eleştirdi ve seçim çağrısında bulundu.

19.02.2025 07:55
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi savaşı şimdiye dek sona erdirememiş olması nedeniyle eleştirerek, "Üç yıldır bitirmeliydin. Hiç başlatmamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin" dedi. Zelenskiy'ye yönelik destek oranının yüzde 4'e düştüğünü iddia eden Trump, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna - Rusya savaşı ve barış görüşmelerine değinen Trump, "Bu savaşı bitirme gücüne sahip olduğumu ve bunun çok iyi gittiğini düşünüyorum" dedi. Savaşta iki taraftan da birçok can kaybının yaşandığını belirten Trump, "Daha önce görülmemiş seviyelerde ölümlerin yaşandığını gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok ölümün olduğu savaş" ifadelerini kullandı. Bu yüzden savaşı bitirmek istediğini vurgulayan Trump, "Eğer ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" şeklinde konuştu.

"Yıllar önce halledebilirdi"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi savaşı şimdiye dek sona erdirememiş olmakla eleştirerek "Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Deneyimsiz bir müzakereci bile çok fazla toprak kaybı olmadan, herhangi bir can kaybı olmadan ve şehirleri kaybetmeden bunu yıllar önce halledebilirdi" dedi. ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere ülkesinin dahil edilmemesini eleştiren Zelenskiy'ye atıfta bulunan Trump, "Ama bugün şunu duydum, 'Ah, davet edilmedik.' Üç yıldır oradasın.Üç yıldır bitirmeliydin. Hiç başlatmamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin" diye konuştu.

Trump'tan Ukrayna'da seçim açıklaması

Ukrayna'da savaş nedeniyle uzun zamandır seçim yapılmadığını belirten Trump, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye yönelik halk desteğinin düştüğünü iddia etti. "Ukrayna'da seçim yapılmamış, sıkıyönetim uygulanmış bir durumdayız. Yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama, Ukrayna'daki lidere destek oranı yüzde dörde düştü" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini belirten Trump, "Rusya'nın da bunu isteyip istemediği" şeklindeki soruya ise "Bu Rusya'nın meselesi değil. Bu benden ve diğer birçok ülkeden de gelen bir şey" yanıtını verdi.

"Ukrayna'da şehirler Gazze gibi görünüyor"

Ukrayna'da yaşanan yıkımın boyutunu ifade etmek için Gazze örneğini veren Trump, "Ukrayna'daki şehirler Gazze gibi görünüyor. Hatta yüzdeye vurduğunuzda Ukrayna'da Gazze'den daha fazla bina yıkılmış durumda" dedi. Barış durumunda Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya barış gücü göndermeyi istemeleri halinde buna karşı çıkmayacağını ifade eden Trump, "Orada birlikler olması sorun olmaz, buna hiç itiraz etmem" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump'tan Zelenskiy'ye eleştiriler - Son Dakika

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