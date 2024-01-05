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TÜED Erzurum Şube Başkanı, en düşük emekli aylığının asgari ücrete yükseltilmesini talep etti - Son Dakika
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TÜED Erzurum Şube Başkanı, en düşük emekli aylığının asgari ücrete yükseltilmesini talep etti

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu. Araz, enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların adaletsiz olduğunu belirterek, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istedi.

TÜED Erzurum Şube Başkanı, en düşük emekli aylığının asgari ücrete yükseltilmesini talep etti
05.01.2024 - 10:12,
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Türkiye emekliler derneği (TÜED) Erzurum Şube başkanı Zekeriya Araz en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu. Başkan Araz, "Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamalar hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar" dedi.

TÜED Erzurum Şube Başkanı Araz, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20.002 TL net 17.002 TL olarak belirlendiğini, 2023 yılı enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 64.77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25 işçi ve Bağkur emeklerinin aylıklarını ise yüzde 37,57 artış yapılacağını belirterek, memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49.25'lik zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığını dikkat çekerken, bu durumun ortadan kaldırılmasının emeklilerin ortak beklentisi olduğunu kaydetti.

Zekeriya Araz, "En düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz. İfadesinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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