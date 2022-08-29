İnternet alışverişlerinde iade ücretinin müşterilere geçmesi tehlikeyi artırdı! Danıştay'a iptal başvurusu - Son Dakika
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İnternet alışverişlerinde iade ücretinin müşterilere geçmesi tehlikeyi artırdı! Danıştay'a iptal başvurusu

29.08.2022 23:13

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet alışverişlerinde tüketicinin 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden iade yapma hakkının 1 Ekim tarihi itibariyle kaldırılacak olması hakkında açıklama yaptı. Yönetmeliğe tepki gösteren Şahin, "Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak" ifadelerini kullandı.

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını hatırlattı.

"BEDEL ÖDEMEDEN VAZGEÇME HAKKI BİTİRİLDİ"

Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani 'cayma hakkı' dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi.

Uzaktan satışlarda tüketicinin cayma hakkı kaldırıldı: İptali için Danıştay'a başvurdu

"YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURU YAPTIK"

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa'da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba? Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Danıştay, Kayseri, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnternet alışverişlerinde iade ücretinin müşterilere geçmesi tehlikeyi artırdı! Danıştay'a iptal başvurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet alışverişlerinde iade ücretinin müşterilere geçmesi tehlikeyi artırdı! Danıştay'a iptal başvurusu - Son Dakika
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