Tüketiciler Şikayet Konusunda Geri Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tüketiciler Şikayet Konusunda Geri Sırada

Mahmut Şahin, Türkiye'de tüketici haklarının aranma oranının çok düşük olduğunu belirtti.

23.03.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler en çok hizmet sektörü, bankacılık ve abonelik hizmetlerinden dertli

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Tüketicinin hakkını araması konusunda Türkiye çok geri sıralarda"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; en çok şikayet konusu olan sektörleri açıklayarak, "Sıralamaya bakarsak hizmet sektörü şikayette birinci sırada geliyor, ikincisi ise bankacılık, üçüncü ise abonelik hizmetleri" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerden gelen şikayetlerin her sene arttığını kaydederek, "Her sene önceki seneyi mumla arar hale geliyoruz. Her sene tüketici haklarına bir törpüleme yapılıyor ve şikayetler artıyor. Artık "çok şükür bugün kandırılmadık" diye dua edecek hale geldik. Her tarafımızda bir sarmal bizi çevirmiş ve her şekilde tüketiciye bir haksızlık yapılıyor. Tüketicinin hakem heyetlerine gitmesinin önüne geçiliyor, yasal olarak tırpanlanıyor, kararlar ile tırpanlanıyor. Tüketicinin başvurusuna bırakılarak tırpanlanıyor. Türkiye'de hak arama oranının yüzde 8 olduğunu biliyoruz. Yüz kişiden sadece 8 kişi hakkını arıyor. Şuan ki verilere göre bununda 4'ü alabiliyor. Biz Türkiye'de önceki dönemlerde yapılan şikayetlerin oranlarının arttığına şahit oluyoruz" dedi.

"Perakende sektöründe hem mal satış hem de hizmette şikayetler çok fazla" diyen Şahin, "Bankacılık sektörü ikinciye geliyor, üçüncüsü ise abonelik hizmetleri yer alıyor. İlk 3'te bunlar var. Diğer taraftan güzellik merkezleri yerden ot biter gibi çoğaldı. Neler yapılıyor bilmiyoruz ama insanları kandırmak ve sağlıkları ile oynamak pahasına bir takım ayak oyunları ile sözleşmeler imzalattırılıp tüketicilerin hakları yeniyor. Sıralamaya bakarsak hizmet sektörü şikayette birinci sırada geliyor, ikincisi ise bankacılık, üçüncü ise abonelik hizmetleri" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin haklarını aramaları gerektiğini kaydeden Başkan Mahmut Şahin, "Tüketicinin hakkını araması konusunda Türkiye çok geri sıralarda. Yüzde 8'lik oran çok düşük. Bu oran haksızlığın devamını sağlar. Bizim bu oranı artırmamız lazım ki karşı taraf bizim hakkımızı yemekten vazgeçsin. Gerek satış, gerekse hizmet noktasında. Bizim hak arama oranımız az olduğu için karşı taraf cesaretleniyor ve hak yemeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mahmut Şahin, Ekonomi, Türkiye, Finans, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tüketiciler Şikayet Konusunda Geri Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

10:58 Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti
10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
16:26 MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
16:16 İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
16:13 Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
16:07 İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:26 İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 11:13:08. #7.12#
SON DAKİKA: Tüketiciler Şikayet Konusunda Geri Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement