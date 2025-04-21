TÜPRAŞ Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TÜPRAŞ Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamadı

Geniş Video İzle

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

21.04.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 12. oturumda da uzlaşma sağlanamadı. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, "Artık müzakerenin bittiği yerdeyiz, mücadelemiz başlamıştır" dedi.

TÜPRAŞ'taki 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşmaya varılamadı.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, rafineri önünde yaptığı basın açıklamasında, işverenin ilk altı ay için yüzde 28, ikinci altı ay için yüzde 18, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimler için TÜFE oranında, beşinci altı ay için TÜFE artı yüzde 2, altıncı altı ay için ise sadece TÜFE oranında zam önerdiğini bildirdi.

Toptan, şöyle devam etti:

"Şimdi bu işveren çıkıp diyor ki, 'Biz iyi maaş veriyoruz'. Sen TÜPRAŞ işçisine bunu mu reva gördün? Şu anda geldiğimiz nokta ortada. Mesailer sayesinde geçinebiliyoruz. Mesai olmadığı zaman aldığımız ücretler belli. Bordro çıkarıyorlardı, bekliyoruz o bordroları. Şişirilmiş bordroları medyaya vermeleri hiçbir şeyi değiştirmez. 'Müzakere, müzakere' diyorsunuz, ama artık müzakerenin bittiği yerdeyiz. Bugün itibarıyla mücadelemiz başlamıştır."

Toptan, dört şube başkanının geçen hafta kararlar aldığını bildirerek, "Baş operatör arkadaşlar artık iş müsaadelerini, iş izinlerini, sorumlulukları almayacaksınız. Eğer biz buranın evladı değilsek, biz ailenin parçası değilsek, artık sorumluluk da almayacağız" dedi.

"TÜPRAŞ işçisi yalnız değildir"

Süreci dört şube ve işçilerle birlikte yürüteceklerini dile getiren Toptan, sendikanın genel merkezindeki hukukçularla da görüştüklerini, takip edilecek yolları belirlediklerini aktardı.

Toptan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada da artık hesaplaşma zamanı geldi. Bize hakaret edenler, bizi küçümseyenler var. Evet, onlarla sosyal medyada da hesaplaşacağız. Diyorlar ki, 'Başkan niye bu kadar açık konuşuyorsun?' Sabah konuştuk arkadaşlar, bu süreçte yapacağımız her şeyi birlikte yapacağız. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Sonuna kadar hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz. Bazı arkadaşlar diyor ki, 'Başkan çok sert başlamayalım.' Ama arkadaşlar, nefes alacak halimiz kalmadı. Cebimizde para yok. Temmuzdan bu yana zaman geçiyor ama hala masalarda 'Çok iyiyiz, çok güzeliz' diyorlar. Çok iyiysen, çok güzelsen burada olacaksın, işçinin yanında olacaksın. İşçi burada, sendika burada. Hep birlikte mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz arkadaşlar.

Önümüzde 23 Nisan var. İşveren sosyal projelere çok önem veriyor ya… Ben çocuğumun istediğini alamıyorsam ama onlar sosyal projelerde reklam yapıyorsa, orada bir sorun var demektir. Ben her şeyi konuşacağım. Onlar da görecek. Bizi kandıramayacaklar. Bize rafineri işçisinin 2011, 2013, 2015'te aldığı parayı verin. Rafineri işçisi bugüne kadar geçim sıkıntısı çekmedi. Ta ki 2017'de başladı, 2019'da taban yaptı. Biz sadece hak ettiğimiz parayı istiyoruz, fazlasını değil."

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak'ta başlayan toplu sözleşmesi görüşmelerinde sendika 2 yıllık sözleşme imzalanmasını, ilk altı ay için yüzde 73 zam verilmesini istiyor. Sendika ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için ise gerçekleşen enflasyon oranına yarısı kadar refah payı talep ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Sendika, Tüpraş, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜPRAŞ Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:18:02. #7.13#
SON DAKİKA: TÜPRAŞ Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement