Üye Girişi
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama

14.02.2022 16:25
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Nikah Salonu bu özel günde hayatlarını birleştiren çiftler için süslendi. Gelen konuklara nikah şekeri hediye edildi.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmayacak özel bir etkinliğe imza attı. Nikah Salonu, Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren çiftler için özel olarak süslendi. Evlenen çiftlere ve gelen konuklara "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekeri hediye edildi. Bununla birlikte canlı müzik dinletisi de yapıldı. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda 9 nikah merasimi gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sevgililer Günü'nde evlenen Neriman Yılmaz ile Fatih Aşağıvardar çiftinin heyecan ve mutluluklarına ortak olarak nikah merasimini gerçekleştirdi. Çiftin evlilik cüzdanını ise Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz takdim etti.

Hayatını birleştiren genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Çetin Akın, nasihatte de bulunarak, "Sürdürülebilir bir evlilik için karşılıklı sevgi ve saygıya ihtiyaç vardır. İyi günlerinizde olduğu gibi zor ve kötü anlarınızda da birleştirdiğiniz ellerinizi hiç ayırmadan sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bu güzel vatanı, cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hediye etti. Bu emanetleri korumak için gençlere ihtiyaç var. Sizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinde çocuklar, gençler yetiştirin" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama
Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama

YORUMLAR
500

Turgutlu Belediyesi, Sevgililer Günü, Turgutlu, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement