Turgutlu Kent Konseyinde yeni dönem başladı - Son Dakika

Turgutlu Kent Konseyi yeni dönem yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda meclis grupları ve alt çalışma grupları oluşturuldu. Toplantıya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimli genel kurul toplantısının ardından yeni dönem başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçildiği Turgutlu Kent Konseyi, ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Meclis grupları ve alt çalışma gruplarının belirlendiği toplantıda Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen tarafından Turgutlu Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli Şeyma Kurak'ın ismi önerildi. Şeyma Kurak, Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu.

Turgutlu Kent Konseyi yeni dönem yürütme kurulunun ilk toplantısında Kadın ve Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi ve Muhtarlar Meclisi oluşturuldu. Alt çalışma grupları olarak ise İşçi, Tarım ve Hayvancılık Grubu, Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Grubu, Esnaf, Ticaret ve Ekonomi Grubu, Eğitim, Kültür, Tarih ve Gençlik Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Tüketici Hakları Grubu, Asayiş ve Trafik Grubu, Afet ve Kriz Yönetimi Grubu, AR-GE ve Avrupa Birliği Grubu ve Denetleme Çalışma Grubu belirlendi.

Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen tarafından yürütülen toplantıda konuşan Başkan Çetin Akın, "Turgutlu Kent Konseyimizde yeni bir dönem başladı. Pandemi sebebiyle kent konseyimizin çalışmalarında da ne yazık ki bir takım aksamalar yaşandı. Ancak yeni dönemde Kent Konseyi Başkanımız Deniz Bezen, yürütme kurulu üyelerimiz, meclis gruplarımız ve alt çalışma gruplarımız ile birlikte Turgutlu'muza hizmet edecek, sorunlarına çözüm bulacak ve daha ileriye taşıyacağız. Kent Konseyi Başkanımız Deniz Bezen'e mecliste ve alt çalışma gruplarında görev alacak arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA