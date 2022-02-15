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Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler" - Son Dakika

Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"

15.02.2022 15:20

Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler" Sinop'a gelen turistlerin büyük ilgi odağı olan Tarihi Pervane Medresesi'nde esnaf, şehre özgü kültürel ürünler dikerek turizm dönemini bekliyor.

Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"

SİNOP - Sinop'a gelen turistlerin büyük ilgi odağı olan Tarihi Pervane Medresesi'nde esnaf, şehre özgü kültürel ürünler dikerek turizm dönemini bekliyor.

Tarihi Pervane Medresesi'nde 7 yıldır esnaflık yapan ev hanımı Nurcihan Özay (60), ağırlıklı olarak el işiyle keten ürünler işleyerek turistleri bekliyor. Pandemi nedeniyle kış turizminin zayıf olduğu Sinop'ta en büyük beklenti yaz turizminde. 2 milyon turistin gelmesi beklendiği Sinop'ta kültürel mirasın en gözde mekanlarından olan Tarihi Pervane Medresesi içerisinde el emeği ürünler hazırlayarak gelen turistleri en çok ağırlayan, yıllardır el emeği ürünler yapıp satan Pervane Medresesi esnaflarından 60 yaşındaki Nurcihan Özay, bu kış sezonunda kentin turizminin zayıf geçtiğini, hazırladıkları ürünlerin yaz dönemine stokladıklarını belirterek yaz sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Sinop'ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşları el emeği ve nakış ile işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Özay, el emeğiyle hazırladığı çeşitli ürünlerden geçimine katkı sağlıyor. Eski keten kumaşlar, atölyelerde yeniden işlenerek hayat kazandırılıyor. Yaklaşık 80-100 yıllık yöresel ketenler cüzdan, çanta, elbise, gecelik gibi ürünlere dönüşüyor. Hayatını el işi ürünlere adadığını dile getiren Özay, "Ben 60 yaşında ev hanımı bir anneyim, ama ömrümü hayatımı el işine verdim. El işi yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Ben buraya geleli 7 yıl oldu, daha öncesinde Kent Konseyi'nde 6 yıl kaldım. Hiç boş durmadım, kendi çeyizimizden başlayıp çocukluğumuzdan beri el işi yaptığımız için bunu böyle değerlendirmek istedik. Sezonluk çalışıyoruz, yazın 3-4 ay gibi işlerimiz oluyor, sezon bitiyor. Sezon bittikten sonra da hazırlık yapıyoruz. Yaz turizmi inşallah koronasız günlerdeki gibi olabilir. Özgürce alışveriş olabilir maddiyat tabi ki önemli. Onlara da fiyatta destek oluyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Çıkın çıkın gelin Sinop'umuza diyoruz bekliyoruz" dedi.

Turistlerin ilgi odağı keten işlemeler
Turistlerin ilgi odağı keten işlemeler
Turistlerin ilgi odağı keten işlemeler

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Pandemi, Turizm, Esnaf, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turistlerin ilgi odağı 'keten işlemeler' - Son Dakika


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