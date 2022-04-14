Türk dünyasından ressamlar Osmangazi'de buluştu - Son Dakika

Türk dünyasından ressamlar Osmangazi'de buluştu

Fetih Şenlikleri tuvale yansıdı

Yabancı ressamların fırçasından Bursa'nın fethi

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, 'Türk Dünyası Ressamlar Buluşması' etkinliğine katılan Kazak, Kırgız, Özbek ve Azeri ressamların yapmış olduğu eserler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergi ile Bursalıların beğenisine sunuldu.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, fetih yürüyüşü, uluslararası tarihi kent koşusu, rahvan atları yarışı gibi geleneksel etkinliklerin yanı sıra bu yıl ilk kez programda yer alan etkinlikler ile birlikte doludizgin devam ediyor. Bu yeni etkinliklerden biri olan Türk Dünyası Ressamlar Buluşması' etkinliği, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türki Cumhuriyetlerden 9 ressam ve 1 heykeltıraşı Bursa'da bir araya getirdi. Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da olan ve kentin birçok tarihi ve kültürel noktasını gezen ressamlar, kente dair esinlendikleri güzellikleri "Bursa'nın Fethi ve Tarihi Mirası" konu başlığı altında tuvale yansıttı. Birbirinden güzel 38 resim ve 1 heykelden oluşan eserler için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergi düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiye, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, yurt dışından gelen misafirler ile birlikte davetliler yer aldı.

Bursa'nın fethedilişinin 696'ncı yılını Nisan ayı süresince düzenledikleri etkinlikler ile kutladıklarını belirten Başkan Dündar, "Pandemi dolayısıyla son 2 yıldır şenliklerimize ara vermek yada kısıtlı etkinlikler ile gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bu yıl 6 Nisan sabahı Ulucami'de fetih duasını okuyarak başlattığımız fetih şenliklerini, sırasıyla 3. Mehmed Dönemi ve Bursa Sergisi, açılış töreni ve Fetih Yürüyüşü etkinlikleri ile devam ettirdik. Yüzlerce vatandaşımızın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşumuz ve ülke dışından gelen misafirlerimiz, bizlere etkinliklerimizde eşlik etti. Bosna Hersek'ten Kosova'ya, KKTC'den Azerbaycan'a, Kırgızistan'dan Moğolistan'a kadar çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz, bizlerle birlikte oldular. Fetih coşkusunu, Bosna Hersek'ten başlayarak Moğolistan'a kadar yaydık. Bu etkinliklerimizde bizlerin yanında olan ve bizlere katkı sağlayan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bursa'nın Orta Asya ve Balkanlar ile buluşmasını sağlayan ve bu heyecanı hep birlikte yaşamamıza olanak veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri 'Türk Dünyası Ressamlar Buluşması' etkinliğine katılan sanatçıların çok güzel eserler ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Birbirinden yetenekli olan ressamlar, Bursa'nın kendileri için önemli gördükleri yerlerini, tarihini ve kentin kültürel yönlerini tuvale yansıttı. 3-4 gün gibi çok kısa süre içerisinde çok güzel eserler ortaya çıktı. 'Sanatçılarımızın bakışı bizler için çok önemli. Farklı bir göz ile bakarak, kentin güzelliklerini resmettiler. Fetih Şenlikleri bu sergimiz ile daha da zenginleşti. İnşallah bundan sonraki süreçte de Orta Asya'dan Bursa'ya, Bursa'dan da Balkanlar'a bu etkileşimi ve iletişimi hep birlikte sürdüreceğiz. Etkinliğe katılan sanatçıların Bursa'ya gelmesinde vesile olan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev de, Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'nın en güzel ilçelerinden biri olan Osmangazi'de TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine başlamasının hemen ardından ilk etkinliğe katıldığını ve büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Osmangazi Belediyesi'nin Türk dünyasının farklı ülkelerindeki ressamları bir araya getirmiş olmasını çok önemli bulduğunu ifade eden Sultan Raev, "Birbirinden değerli sanatçıların çok kısa bir süre içerisinde yapmış oldukları eserlerden oluşan bu sergiye, bizler de TÜRKSOY olarak katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Ortaya koydukları eserler, ortak değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak adına önem taşıyor. TÜRKSOY bu değerli sanat insanlarını, Türk dünyasının önemli şehirlerinde bir araya gelmelerine, tanışmalarına ve birbirleri ile mesleki etkileşim kurmalarına katkı sunmaktadır. Böylelikle halklarımız arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi de sağlanmıştır. Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergide eserleri yer alan sanatçılara katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de ressamlara TÜRKSOY adına teşekkür belgesi verdi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra sergiyi gezerek resimleri inceledi.