Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak - Son Dakika
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Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak

10.05.2022 09:10
Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak

KOBİ ve OBİ şirketlerini doğru yöntemler ve eğitim planlaması ile eksikliklerini gidererek güçlü birer marka haline getirme hedefiyle yola çıkan MOV BRANDING KOBİ aynı zamanda şirketlerin yurt dışına açılması konusunda da destek veriyor.

KOBİ ve OBİ şirketlerini doğru yöntemler ve eğitim planlaması ile eksikliklerini gidererek güçlü birer marka haline getirme hedefiyle yola çıkan MOV BRANDING KOBİ aynı zamanda şirketlerin yurt dışına açılması konusunda da destek veriyor.

Araştırma temelli danışmanlık, interaktif eğitim ve dijital medyayı merkezine koyan MOV BRANDING Ocak 2022 tarihi itibari ile faaliyetlerine başladı. Şirket kurucularının arasında akademisyen ve uzun yıllardır reklam sektöründe yer alan profesyonellerinin olduğu yapı, aslında büyük bir network havuzunun da sahipliğini taşıyor. Kurucularının aynı zamanda şirket paydaşı olduğu kurumda, doğru şirkete doğru danışmanı ya da eğitim paketini sunarak, şirketlerin ya da bireylerin markalaşma sürecinde onlara yol gösteren kılavuz olmayı hedefliyor.

"Markanızın eksiklerini tespit ederek hizmet veriliyor"

Amaçlarının en başında Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ ve OBİ şirketlerinin markalaşması, bu şirketlerin yurt dışına açılması konusunda destek vermek ve ülkesine katma değer sağlamak olduğunu aktaran kurucular, markalaşmanın önemine dikkat çekerek, "Bizler sadece bireylere değil, kendi alanında uzman olan kadrolara ya da firmalara, onların ihtiyaçlarını tespit ederek hizmet veren bir oluşumuz. Bu yüzden MOV BRANDING'in büyümesi, hizmet verdiği şirketlerin pazarda ne kadar söz sahibi olduğu ile doğru orantılı olacaktır" şeklinde belirtmişlerdir.

Özel marka ve pazarlama eğitimleri

Merkezi İstanbul'da olan MOV BRANDING olarak yakın zamanda Londra'da da ofis açmayı planladıklarını aktaran yöneticiler verdikleri hizmetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundular:

"Hizmet alanlarımızda yer alan diğer faaliyet alanları ise, interaktif eğitimler ve dijital medya yönetimidir. Bu konuda eğitim bizim için oldukça önemli. KOBİ'lerin ve bireylerin danışmanlık hizmeti dışında kendini geliştirmesi için marka ve pazarlama konuları özelinde özel eğitim paketlerimiz var. Hazırlanan eğitimlerle ilgili detaylar ayrıntılı olarak web sitesi adresimizde de belirtiliyor."

"Sosyal medya için destek"

"Markalaşmanın önemli konulardan biri olan, yönetilmesi basit gibi gözüken ancak yapılan basit bir hatanın bile kuruma tahmin edilemeyecek zararlar verebileceği sosyal medyanın doğru şekilde yönetilmesi günümüzün dijital çağında vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Günümüzde dijital medyanın markalaşma süreçlerine ne kadar etkisi olduğu ortadayken MOV BRANDING tüm bu alanlarda iddialı kadroları ve işbirlikleri ile çözümler üretmektedir." - İSTANBUL

Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak
Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Araştırma, Türkiye, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk kobiler markalaşarak dünyaya açılacak - Son Dakika


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