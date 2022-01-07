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Türk tekstil sektörü 12,9 milyar dolar ihracatla tarihi zirveye ulaştı - Son Dakika

Türk tekstil sektörü 12,9 milyar dolar ihracatla tarihi zirveye ulaştı

07.01.2022 12:35
Türk tekstil sektörü 12,9 milyar dolar ihracatla tarihi zirveye ulaştı

Türk tekstil sektörü ihracatta yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Türk tekstil sektörü ihracatta yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Tekstil sektörü 2021 yılında gerçekleştirdiği 12,9 milyar dolar değerinde ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı. 2021 yılında yüzde 33,2 oranında ihracat artışı gerçekleştiren tekstil sektörü, ihracat gerçekleştirdiği 200'ü aşkın ülke ve bölgenin yaklaşık yüzde 85'inde ihracat artışı yaşadı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "2021 yılında 12,9 milyar dolar değerinde ihracatla tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaştık. Hedeflerimize ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sırada yeni hedefler, yeni ufuklar var. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracat başarısını, 2022 yılında 15 milyar dolar değerinde tekstil ihracatıyla taçlandıracağız" dedi.

200'ü aşkın ülke ve bölgeye ihracat yapıldı, 96 ülkede rekor kırıldı

Öksüz, "2021 yılında 200 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin yaklaşık yüzde 85'inde ihracatımız arttı. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika Kıtaları ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 96 ülke ve bölgeye ise tüm zamanların en yüksek tekstil ihracatını gerçekleştirdik. Sektörümüz açısından en sevindirici gelişmelerden biri ise ABD'ye gerçekleştirdiğimiz ihracatta yaşandı. En büyük hedef pazarlarımızdan biri konumundaki ABD'ye 2021 yılında 839 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Son 3 yılda istikrarlı bir şekilde ABD'ye ihracatımızı artırıyoruz. 2022 yılında ise ABD'ye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" dedi.

Tekstil sektörünün en büyük ihracat pazarları hakkında bilgi veren Öksüz, "2022 yılında en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 52,5 artışla İtalya, yüzde 11,2 artışla Almanya ve yüzde 33,7 artışla ABD oldu. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılı ihracatımız yüzde 33,8 oranında artarak yaklaşık 6 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında AB'ye ihracatımızın 7,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

"Alt sektörlerimizdeki başarılarımız 2022 yılında da devam edecek"

2021 yılında 2,3 milyar dolar değerinde ev tekstili, 2,1 milyar dolar değerinde ise örme kumaş ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Öksüz, "Ev tekstili ve örme kumaş sektörlerimizde tüm zamanların en yüksek ihracat seviyelerine ulaştık. En büyük ihracat pazarımız AB'nin ev tekstili ithalatından yüzde 10'un üzerinde pay alıyoruz. Örme Kumaş sektöründe ise AB'nin en büyük tedarikçisi konumundayız. AB'nin örme kumaş ithalatından Türk örme kumaş sektörü yüzde 42,4 oranında pay alıyor. Ev tekstili ve örme kumaş sektörlerimizdeki başarılarımızın 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte 2022 yılında dokuma kumaş ve teknik tekstil sektörümüzde de ihracat atağı gerçekleştireceğiz" dedi.

"2022 yılında 15 milyar dolar ihracata el birliği ile ulaşacağız"

Türk tekstil sektörünün dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olduğunu vurgulayan Öksüz, "Tekstil sektörümüz, AB ülkelerinin 2. tedarikçisi konumunda yer alıyor. Hedefimiz 2022 yılında 15 milyar dolar değerinde ihracatla yeni bir rekora imza atmak. Özellikle 2021 yılında firmalarımız hızla yeni yatırımları devreye alarak tedarik zincirindeki konumunu kuvvetlendirdi. 2022 yılında sadece ihracatta değil yatırımlarda da şampiyon olacağız, 10 milyarlarca liralık yatırımlar kısa sürede devreye girecek. Bu çerçevede orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Tekstil Sektörü, Avrupa Birliği, İhracat, dolar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk tekstil sektörü 12,9 milyar dolar ihracatla tarihi zirveye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk tekstil sektörü 12,9 milyar dolar ihracatla tarihi zirveye ulaştı - Son Dakika
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