Türkiye'de İlk Dünya Ahileri Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Dünya Ahileri Ödülleri Verildi

Türkiye\'de İlk Dünya Ahileri Ödülleri Verildi

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Türkiye'de ilk kez Dünya Ahileri Ödüllerini açıkladı.

01.01.2025 12:40
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Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneğince düzenlenen "Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesinde İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" projesi kapsamında Türkiye'de ilk defa "Dünya Ahileri Ödülleri" verildi.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen "Toplumsal Dayanışma, Kalkınmanın Desteklenmesinde İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" projesi kapsamında, Türkiye'de ilk defa "Dünya Ahileri Ödüller" açıklandı.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler, 3'üncü Kuşak Mesleği Sürdürenler, Mesleğini Sanatla Buluşturanlar, Başarı Hikayeleri Medya ve Tanıtım, Afetin Esnafları olmak üzere 6 ayrı kategoride verilen ödüller, Nisan ayında sahiplerini bulacak.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomik ve kültürel mirası olarak kabul ettiğimiz esnaf ve sanatkarlarımızla yönelik 2024 yılından başlayarak her yıl Dünya Ahileri Ödülleri verilecektir. İleri ki yıllarda Türk Dünyası başta olmak üzere dünya çapında verilmesi planlanan ödüller; unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel el sanatlarını, kuşaktan kuşağa aktarılan esnaf ve sanatkarları kapsamaktadır" denildi.

Ödüllerin toplumsal rol model olacak çıraklıktan başlayarak işletme kuran KOBİ'den sanayi işletmelerine, büyük ölçekli yatırımlara giden başarı hikayelerini, sanat, kültür ve üretimi bir arada yaşatan meslekleri ve girişimleri de değerlendirmekte olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kitle iletişim araçları başta olmak üzere sosyal medyayı aktif kullanarak üyeleriyle motivasyonunu, toplumsal bilgilendirmeyi sağlayan esnaf ve sanatkarlara, onların kurduğu meslek örgütleri de ödül değerlendirmesi içinde yer almaktadır. Bu yıl 6 Şubat depremi dolayısıyla "Afetin Esnafları" başlığıyla esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı süreçler kamuoyuna tekrar anlatılacak ve bu konuda duyarlık sürdürülecektir. Bu vesile ile ödüle layık görülen esnaf ve sanatkar ustalarımızı, onların bağlı oldukları meslek örgütlerini, hizmet verdikleri şehirlerimizi tebrik eder, bereketli işler dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de İlk Dünya Ahileri Ödülleri Verildi - Son Dakika

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