Türkiye'de Yaşlıların Mutluluğu %64,1 - Son Dakika
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Türkiye'de Yaşlıların Mutluluğu %64,1

Türkiye\'de Yaşlıların Mutluluğu %64,1

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'na göre, 65 yaş üstü bireylerin %64,1'i mutlu olduğunu belirtti.

11.02.2025 09:42
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Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'deki yaşlıların yüzde 64,1'i mutlu.

Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 64,1 oldu.

Mutlu olduğunu beyan eden 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı yüzde 64,1 iken mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 8,0 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 64,9 iken kadınların oranı yüze 63,5 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 7,2 iken kadınların oranı yüzde 8,6 oldu.

Mutluluk kaynağı olarak sağlık 65+ yaştaki kişiler için yüzde 82,0 ile ilk sırada yer aldı.

Mutluluk kaynağı olarak sağlık 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için yüzde 82,0 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 12,0 ile sevgi, yüzde 2,9 ile başarı ve yüzde 2,4 ile para izledi.

Erkekler için yüzde 78,5 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 13,3 ile sevgi, yüzde 4,0 ile başarı ve yüzde 3,2 ile para izledi. Kadınlar için yüzde 84,7 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,0 ile sevgi, yüzde 2,0 ile başarı ve yüzde 1,8 ile para izledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de Yaşlıların Mutluluğu %64,1 - Son Dakika

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