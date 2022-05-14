Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret

14.05.2022 12:02
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan başkanlığındaki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Burak Taştan başkanlığındaki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) ziyaret ederek TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ardahan Barosunun yeni hizmet binasının temelinin önümüzde ki aylarda atılacağının müjdesini verdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Başkan Taştan'da görüşmede yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret ettik. Şehirlerimizde ortak çalışma yapmak için süreci başlattık. Tabi diğer önemli konu Erinç Sağkan Başkan önümüzdeki aylarda ilimize gelerek Ardahan Barosu hizmet binasının temelinin atacağının müjdesini verdi" dedi. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Mariupol'den kaçıp Türkiye'ye sığınan aile: 3 yaşındaki kızımızı yaşatma mücadelesi verdik Mariupol'den kaçıp Türkiye'ye sığınan aile: 3 yaşındaki kızımızı yaşatma mücadelesi verdik TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni TDV'den Diyanet Bursları'yla eğitim gören 975 öğrenciye mezuniyet töreni

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Erinç Sağkan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Mansur Yavaş konuştu, AK Partili Ali İhsan Ölmez dakikalarca sırayı yumrukladı
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Taştan'dan TBB'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement