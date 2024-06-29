Türkiye'nin bamya üretim merkezinde hasat başladı: Tarla fiyatı 80 TL - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'nin bamya üretim merkezinde hasat başladı: Tarla fiyatı 80 TL

Osmaniye'de bamya üretimi yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alan Osmaniye'de hasat başladı. Tarladan 80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya üreticisinin de yüzünü güldürdü. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş'ın katıldığı hasat programında, bamya üretiminin Türkiye genelinde önemli bir yer tuttuğu ve istihdam sağladığı vurgulandı.

29.06.2024 16:56
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Türkiye'nin bamya üretim merkezinde hasat başladı: Tarla fiyatı 80 TL

OSMANİYE - Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alan Osmaniye'de hasat başladı. Tarladan 80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Osmaniye Cevdetiye Beldesinde bamya üretimi yapan Osman Başaran'ın tarlasında gerçekleştirilen hasat programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı. Türkiye'de 1. sırada yer alan üretim alanı bakımından 5. sırada bulunan bamya 800-1000 kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Tarladan 70-80 Türk Lirasına alıcı bulan bamya, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline satışı yapılıyor.

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bugün Osmaniye'mizin Cevdetiye Kasabasında bamya hasadına katıldık. Bamya üretiminde Osmaniye'miz şu anda Türkiye'de birinci durumdadır. Yaklaşık 2800 dekar alanda 4400 ton bamya üretilmektedir. Bamya İlimizde üretim anlamında çok iyi gidiyor, istihdam anlamında da önemli. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bamya hasadında çalışanlara kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin bamya üretim merkezinde hasat başladı: Tarla fiyatı 80 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin bamya üretim merkezinde hasat başladı: Tarla fiyatı 80 TL - Son Dakika
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