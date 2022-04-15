Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

15.04.2022 14:09
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

Milli, Medya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:43:07. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement