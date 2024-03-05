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Türkiye, obezitede Avrupa'da ilk sırada yer aldı

Obeziteye dikkat çekmek için yürüdüler

MANİSA - Özellikle son 12 yılda dünyada ve Türkiye'de büyük bir artış yaşanan obezitede Türkiye Avrupa'nın ilk sırasında yer aldı. Toplum sağlığını tehdit eden obezite nedeniyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde, bilgilendirme standı açıldı. Hastane idarecilerinin de katılımıyla hastane bahçesinde farkındalık için yürüyüş yapılırken, çocuklar için de boyama etkinliği düzenlendi.

Dünya Obezite Günü dolayısıyla, obeziteden korunmak ve sağlıklı yaşam bilinci geliştirmek için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde stant açıldı. Açılan stantta hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılırken, hastane idarecilerinin de katılımıyla hastane çevresinde yürüyüş yapıldı.

"Önlenebilir hastalıklarda ikinci sırada"

Farkındalık oluşturmak için çocuklarla boyama etkinliği yapılan etkinliklerde bir açıklama yapan Merkezefendi Devlet Hastanesi Obezite Birim Sorumlusu Dahiliye Uzmanı Dr. Burcu Almacan İnce, "Obezite vücudun yağ kütlesinin aşırı derecede artmasıdır. Beden kitle endeksinin yüzde 30'un üzerine çıkmasıdır. Hem dünyada hem de ülkemizde obezitede artış görülmektedir. Hatta ülkemiz Avrupa'da obezitede birinci sırada. Erkeklerde yüzde 107 oranında kadınlarda da yüzde 47 oranında son 12 yılda obezitenin arttığını görmekteyiz. Obeziteyi önleyemezsek beraberinde Tip2 Diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kalp damar hastalıklarının artmasına neden oluyor. Dünyada ve ülkemizde sigaradan sonra önlenebilir ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.