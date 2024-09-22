Türkoğlu ve Günbey\'den İşbirliği Toplantısı

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve düzenlenen seminerler hakkında bilgi aldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilebilecek seminerler görüşüldü. Bir araya gelen Türkoğlu ve Günbey istişarelerde bulundu. - BİLECİK