Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü

13.03.2022 14:44
Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Türkülerle Erzurum" Konseri düzenlendi.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Türkülerle Erzurum" Konseri düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Şef Selçuk İçoğlu yönetimindeki koro, müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un 104. kurtuluş yıl dönümünde şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, 12 Mart İstikbal Marşının kabul gününde Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle yad etti. Sunar, sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, koronun müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluştuğunu belirterek Koro Şefi Selçuk İçoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Koro Şefi Selçuk İçoğlu, sanatsal faaliyetlere destek veren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür etti. Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren koronun seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı. İzleyiciler ise Erzurum türkülerinden oluşan konserin çok anlamlı olduğunu belirterek, konserin düzenlenmesine katkı sağlayan Başkan Sunar ve müzisyenlere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü

YORUMLAR
500
Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi KIRKLARELİ - Caz müzik doktorun tutkusu haline geldi KIRKLARELİ - Caz müzik doktorun tutkusu haline geldi

Türk Musikisi, Erzurum, Selçuk, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:14 Köpeklere zehirli et verilsin demişti! Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 14:54:58. #1.11#
SON DAKİKA: Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement