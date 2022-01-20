Tütün yasasında müjdeli haber - Son Dakika

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve muhtarlar, yeni tütün yasasının ertelenmesi için Ankara'ya gitti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve mahalle muhtarları yeni tütün yasasının ertelenmesi için ilgili ve yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Bakanlarla yapılan görüşme sonucu, tütün yasasının ertelenmesi için çalışma yapıldığı şeklinde bilgi alan muhtarlar, mutlu olduklarını ifade ettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda, bir ay içinde yeniden yasal düzenleme yapılacağı sözü alındı.

Tütün mamüllerinin satışı konusunda çıkan yeni yasa 2022 yılının başlamasıyla yürürlüğe girmişti. Tütün mamüllerinin satışı konusunda çıkan yeni yasada, üreticilerin kooperatif kurma zorunluluğu getirilmişti. - MALATYA