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Tuzla'da 11 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika

Tuzla'da 11 çift Sevgililer Günü'nde evlendi

14.02.2022 19:57
Tuzla'da 11 çift Sevgililer Günü'nde evlendi

Tuzla'da 11 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için nikah masasına oturdu.

Tuzla'da 11 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için nikah masasına oturdu.

Tuzla'da nikah günlerinin özel olmasını isteyen 11 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu. Bu özel günü evlilik yıldönümüyle birleştirmek isteyen çiftler, yakınları ve aileleriyle birlikte Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'na geldiler. Tuzla Belediyesi nikah memurunun sorularına 'Evet' diyen çiftler dünya evine girdiler. Sabah 10.00'da başlayan nikah törenleri, akşam 17.00'de son buldu. Bu özel günde nikahları kıyılan çiftlerin mutlu oldukları gözlendi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyan çiftleri tebrik etti. - İSTANBUL

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Tuzla Belediyesi, Sevgililer Günü, Evlilik, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla'da 11 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da 11 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika
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