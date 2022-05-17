Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi

17.05.2022 21:20

- Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi Tuzla Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisindeki amfi tiyatro alanında 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

- Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisindeki amfi tiyatro alanında 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Tuzla Belediyesi, Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatro alanında özel bir etkinlik düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile düzenlenen etkinlikte Tuzlalı 2 bin aile çocukları ile birlikte açık hava sineması etkinliğinde bir araya geldi. Güzel havanın da etkisi ile birlikte yoğun bir kalabalığın yaşandığı etkinlikte çocuklar, sinema gösterisi öncesinde mini oyunlar ile eğlendiler. Havanın kararması ile birlikte cep telefonlarının ışıkları ile görsel bir şölen oluşturulurken, 2 bin aile 'Ayı Kardeşler, Macera Parkı' filmini izlediler. Program sırasında Tuzla Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nda başlatılan 'Aile Fotoğrafı' etkinliğine katılan ailelere de fotoğrafları hediye edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, havaların ısınması ile birlikte açık hava etkinliklerinin artacağını belirtti.

Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
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Kaynak: İHA

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