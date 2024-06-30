TZOB Başkanı: Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmalı, elektrik zammı geri çekilmelidir - Son Dakika
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Yerel

TZOB Başkanı: Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmalı, elektrik zammı geri çekilmelidir

TZOB Başkanı: Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmalı, elektrik zammı geri çekilmelidir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ve yüzde 30 elektrik zammının geri çekilmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, tarımsal üretimde elektrik kullanımının arttığını ve çiftçilerin artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlandığını ifade etti.

30.06.2024 09:12
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmalı, yüzde 30 elektrik zammı geri çekilmelidir" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elektriğe gelen zammı değerlendirdi. Tarımsal üretimde elektrik kullanımının arttığını belirten Bayraktar, "Ülkemizde seracılık ve hayvancılığın gelişmesi, sulanan alanların artmasıyla tarımsal üretimde elektrik kullanımı arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2024 Haziran ayı itibarıyla tarımsal sulama abone grubu için elektrik birim fiyatı 256,46 kuruştur. EPDK tarafından; enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında artış yapılacağı açıklandı. Açıklamaya göre, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrik fiyatlarında, mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış olacak" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının fazla olması nedeniyle çiftçinin elektrik masrafının arttığını söyleyen Bayraktar, tarıma pozitif ayrımcılık gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu yıl hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor, çoğu il ve ilçelerde ekstrem sıcaklıklar gerçekleşiyor. Aşırı sıcaklar, bu aylarda ekili ve dikili sulanan tüm ürünlerde sulama ihtiyacını artırdı. Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor. Hal böyle iken, elektrik fiyatlarında yapılacak yüzde 30 oranındaki artış, sulanan ürünlerde maliyetleri daha fazla artıracak, üretimde sürdürülebilirlik riske girecektir. Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Tarımda maliyetlerin azaltılması ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımsal üretimde kullanılan elektrikte, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 30'luk zam geri çekilmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TZOB Başkanı: Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmalı, elektrik zammı geri çekilmelidir - Son Dakika

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