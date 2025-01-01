Üç ayların bereketi Terzibaba Camii'nde başladı - Son Dakika
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Üç ayların bereketi Terzibaba Camii'nde başladı

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Üç ayların bereketi Terzibaba Camii'nde başladı Erzincan'da manevi atmosferin zirveye ulaştığı anlamlı bir sabah yaşandı.

01.01.2025 11:29
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Üç ayların bereketi Terzibaba Camii'nde başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da manevi atmosferin zirveye ulaştığı anlamlı bir sabah yaşandı. Üç ayların başlangıcında şehrin kalbi Terzibaba Camii'nde düzenlenen sabah namazı programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle başlayan program, sabah namazının ardından yapılan zikir ve tesbihatlarla devam etti. Camideki huzur dolu bu manevi buluşma, kahvaltı ikramıyla daha da pekişti.

Dualar milletçe şehitler ve Gazze için göğe yükseldi

Programın ardından Terzibaba Camii'nden Dörtyol Meydanı'na bir yürüyüş düzenlendi. Meydanı dolduran kalabalık, Kur'an tilavetiyle duygusal anlar yaşadı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun şehitler ve Gazze başta olmak üzere zulüm gören tüm Müslümanlar için yaptığı dualar, katılımcıların kalplerine dokundu. Dualar, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlamlı bir sabahın adeta zirve noktası oldu.

Bu özel etkinlik, Erzincan halkının manevi değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden herkes, sabahın erken saatlerinde Terzibaba Camii'nde buluşarak manevi birliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Programa olan yoğun katılım, şehrin dört bir yanında manevi bir yankı uyandırdı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün Erzincan tarihi günlerden birisini daha yaşadı. Üç ayların başlangıcını Terzibaba Camii'nde gençlerimizle, halkımızla ihya ettik. Sonra da bütün il protokolüyle beraber Dörtyol Meydanında şehitlerimiz, Gazze'de zulüm altındayken şehadete erişen Müslümanlar için dua ettik. 2025 yılının hem ülkemize hem İslam coğrafyasına huzur, barış getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üç ayların bereketi Terzibaba Camii'nde başladı - Son Dakika

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