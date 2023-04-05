Uçakta korku dolu anlar - Son Dakika
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Uçakta korku dolu anlar

05.04.2023 10:00

Uçakta korku dolu anlar İstanbul-Ordu seferini yapan uçak pisti pas geçti, yürekler ağza geldi İstanbul-Ordu seferini yapan Anadolu Jet'e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pisti pas geçti.

Uçakta korku dolu anlar

İstanbul- Ordu seferini yapan uçak pisti pas geçti, yürekler ağza geldi

SAMSUN - İstanbul-Ordu seferini yapan Anadolu Jet'e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pisti pas geçti. Aniden havalanan uçakta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Samsun- Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular otobüslerle gidecekleri yerlere ulaşmaya çalıştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23.05'te kalkması planlanan Türk Hava Yolları'nın kuruluşu Anadolu Jet'e ait TK7334 sefer sayılı uçak, 23.30'da kalkış yaptı. Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş için alçalan uçak, kötü hava şartları sebebiyle pisti pas geçti. Aniden havalanan uçak sallanmaya başlayınca yolcular büyük panik yaşadı. Bazı yolcular çığlık atarken bazıları dua etti. Çakan şimşeklerin arasında, sık sık türbülansa girerek havalanan uçaktaki yolcuların yaşadığı korku yüzlerine yansıdı.

Tekrar havalanan uçağın kadın pilotu yolculara, "Kötü hava koşulları sebebiyle Ordu Havalimanı'na inemedik. Rotamızı Samsun'a çevirdik. 15 dakika içinde inmeyi planlıyoruz" anonsu yaptı. Alçak uçuş ile Samsun'a ilerleyen uçaktaki yolcular büyük korku yaşadı. 01.20 sıralarında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, yaklaşık 20 dakika uçakta bekledi. Ardından bir saat havalimanında bekleyen yolcular, otobüsler ile Ordu ve Giresun'a sevk edildi. Havayolu şirketinin sağladığı otobüsler de Ordu-Giresun Havalimanı'na girmeyerek yolcuları sahil yolu üstünde bıraktı.

Bazı yolcular yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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