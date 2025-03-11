Uçar'dan 12 Mart mesajı - Son Dakika
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Yerel

Uçar'dan 12 Mart mesajı

Uçar\'dan 12 Mart mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi vatanımızın kurtuluşunda ümit ışığı oluşmuştur.

11.03.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
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Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi vatanımızın kurtuluşunda ümit ışığı oluşmuştur." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum'un kurtuluşunun 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan kurtuluş mücadelesinin ülke olarak tam bağımsızlığımızın güvencesi olduğuna vurgu yapan Başkan Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum' un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü yad ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, istisnasız hepsi şehit gazi torunu olan hemşehrilerimizin kurtuluş bayramını canı gönülden kutluyorum.

Bir taraftan Rusların, öte yandan Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış necip milletimiz; namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğini göstererek kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koydular. 12 Mart 1918' de vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi vatanımızın kurtuluşunda ümit ışığı oluşmuştur. 1918 acının, kederin yaşandığı, gözyaşının dinmediği, vatan için canların feda edildiği bir zaman olmakla birlikte, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vakarlı duruşunu, vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlıkların ve yiğitliğini de tüm dünyaya gösterdiği kutlu zamandır.

Bu kahramanlıkların kelimelere döküldüğü 12 Mart 1921'de gerçekleşen İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'ncu yıl dönümünü de kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da minnet ve rahmetle yad ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bu mutlu ve gururlu gününü kutluyor, bu uğurda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allah' tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mahmut Uçar, Yakutiye, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uçar'dan 12 Mart mesajı - Son Dakika

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