Uçkun tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Uçkun tezgahtaki yerini aldı

17.04.2022 15:02
Uçkun tezgahtaki yerini aldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen uçkun bitkisi tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte pazarlardaki yerini alan uçkunun halk tarafından rağbet görmesi satıcıların yüzünü güldürdü. Topladığı uçkunları satan Burhan Öztürk, aylardır uçkun mevsimini beklediğini ifade ederek, "Uçkun bitkisinin sarılık, şeker, tansiyon ve diyabet hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Destesini 10 liradan sattığımız uçkuna vatandaşlar rağbet gösteriyor" dedi. - HAKKARİ

Uçkun tezgahtaki yerini aldı
Uçkun tezgahtaki yerini aldı

YORUMLAR
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Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor Şemdinli'de yaylalardan toplanan uçkun ilgi görüyor EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçkun tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika


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