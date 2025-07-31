Üçlü Güç Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 3'lü görüşmenin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiği belirtildi. - ANKARA