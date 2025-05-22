Ücretsiz Sağlık Taraması Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi personeli tarafından toplum sağlığı personelleri ve hemşireler tarafından yürütülen uygulamada, bireylerin boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapıldı. Ölçümler sonrasında katılımcılara sağlık durumları hakkında bilgi verilerek sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Ayrıca karbon monoksit ölçümleri de gerçekleştirilerek sigaranın zararlarına dikkat çekildi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Erim Berkin Eker, çalışmanın iki ay boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini belirterek, "Ülkemizde giderek artan obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnsanlara beden kitle indeksleri hakkında bilgi veriyor, risk grubunda yer alan bireyleri Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriyoruz. Ölçüm yapılan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek benzer çalışmaların düzenli aralıklarla tekrarlanması lazım" dedi.

Öte yandan sağlık ekipleri, önümüzdeki haftalarda da ilçe genelinde bilgilendirme etkinlikleri ve sağlık taramaları düzenlemeye devam edecek. - BİLECİK