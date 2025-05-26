Uganda'da Ücretsiz Sağlık Kampı - Son Dakika
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Yerel

Uganda'da Ücretsiz Sağlık Kampı

Uganda\'da Ücretsiz Sağlık Kampı
26.05.2025 13:30
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TİKA ve Çare Derneği, Uganda'nın Yumbe bölgesinde sağlık kampı düzenleyerek binlerce kişiye hizmet verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Çare Derneğinin ortak organizasyonu kapsamında, 2-11 Mayıs tarihleri arasında Uganda'nın Yumbe bölgesinde kapsamlı bir sağlık kampı düzenlendi. Bu çerçevede, gönüllü Türk doktorları ve sağlık çalışanları tarafından ücretsiz muayene ve ameliyat hizmetleri sunuldu.

Uganda'nın sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşayan Yumbe bölgesinde, TİKA'nın desteğiyle geniş çaplı bir sağlık kampı düzenlendi. Türkiye'den gelen gönüllü doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, bölge halkı ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalandı.

Yetersiz sağlık altyapısı nedeniyle temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken Yumbe'de, özellikle görme kabiliyetini kaybeden bireylere yönelik gerçekleştirilen göz ameliyatları sayesinde çok sayıda kişi yeniden görme kabiliyetine kavuşarak yaşam kalitesini artırdı ve sosyal hayata daha kolay entegre oldu.

Kamp süresince 131 göz ameliyatı (katarakt ve benzeri operasyonlar), 58 genel ve çocuk cerrahisi vakası başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca yaklaşık bin 500 kişiye ayakta muayene ve tıbbi danışmanlık hizmeti sunuldu. Ameliyat sonrası komplikasyonların önüne geçilmesi amacıyla ilaç ve tıbbi malzeme desteği de sağlandı.

TİKA'nın koordinasyonuyla düzenlenen kamp kapsamında, yerel sağlık personeline yönelik temel hijyen, ameliyat sonrası bakım ve sağlık yönetimi alanlarında eğitimler verilerek, bölgede kalıcı sağlık bilincinin gelişimine katkı sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ameliyat, Sağlık, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uganda'da Ücretsiz Sağlık Kampı - Son Dakika

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