Uganda\'da Yetimler İçin Marangozluk Atölyesi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Uganda'nın Alux bölgesindeki Alux Yetimler Okulunda kurulan marangozluk atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

TİKA, desteğiyle Uganda'nın Alux bölgesindeki Alux Yetimler Okulu'nda kurulan marangozluk atölyesinin açılış törenini düzenledi. Teknik ekipman ve makinelerle donatılan atölye, yetim çocukların marangozluk alanında mesleki beceriler edinmesini ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmasını hedefliyor. Yeni tesis, öğrencilere ahşap işçiliği üzerine uygulamalı eğitimler sunarak onları inşaat ve mobilya sektörlerine hazırlayacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek ve öğrencilerin profesyonelleşmeleri desteklenecek.

Açılış töreninde konuşan TİKA Kampala Koordinatörü Murat Çetin, mesleki eğitimin kalkınma süreçlerindeki kritik rolüne dikkati çekerek, gençlerin iş gücüne hazırlanmasının ve istihdam imkanlarının artırılmasının ajansın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Törene katılan yerel yöneticiler ve toplum liderleri de TİKA'nın eğitime ve mesleki gelişime verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, atölyenin bölgedeki birçok gencin yaşamını dönüştüreceğini ifade etti. - ANKARA