Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu - Son Dakika
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Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu

27.04.2022 13:04
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci velileri; öğretmenler, yöneticiler ve okul personelleriyle iftar programında bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrenci velileri; öğretmenler, yöneticiler ve okul personelleriyle iftar programında bir araya geldi.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi yönetimi, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine katılan kurucu Gökhan Sarıgül, yeni eğitim ve öğretim yılında ortaokul kısmının da faaliyete geçeceğini söyledi. Sarıgül, "Ailemiz hızla büyümeye devam ediyor" dedi. Okulun ilk açık hava iftarı olduğunu belirten Sarıgül, "Eğitim kadromuz, okul aile birliğimiz, çalışanlarımız ile güzel bir iftar akşamı oldu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu
Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu

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Anadolu Lisesi, Ramazan, Düzce, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uğurlu aileler, öğretmenler ve yöneticilerle buluştu - Son Dakika


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