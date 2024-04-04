ERKAN KARACA
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, seçim sonuçları nedeniyle karşı karşıya geldi. Uğurludağ Belediye Başkanlığı seçimini 13 oy farkla AKP'li adayın kazandığı seçime itiraz eden MHP'liler, geçersiz kabul edilen 92 oyun yeniden sayılmasını istedi.
AKP'li adayın kazandığı Çorum'un Uğurludağ ilçesinde MHP, seçim sonuçlarına geçersiz sayılan 92 oy nedeniyle itiraz etti. İskilip İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddetmesinin ardından AKP ve MHP üyeleri arasında tartışma yaşandı. MHP'liler, kentte eylem yaptı.
MHP Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, seçimlerde kendi adaylarının bin 533 oy aldığını, AKP'nin adayı olan mevcut başkanın ise bin 546 oy alarak 13 oyla kazanmış görünse de geçersiz sayılan 92 oyun yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını belirtti. Şuayip İpek, geçersiz sayılan oyların kendi lehlerine olduğunu ileri sürdü.
İskilip ilçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını da aktaran İpek, taleplerinin reddedildiğini bunun üzerine İl Seçim Kuruluna başvurduklarını dile getirdi. İpek, İl Seçim Kurulu'nun da taleplerini reddetmesi halinde haklarını Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacakları söyledi.
Son Dakika › Yerel › Uğurludağ'da seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer'in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği için yapılan çalışmaların büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü ve tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti. Siyasetteki ilkeli ve dik duruşuyla tanınan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle akıllara kazındı. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Yazıcıoğlu'nun darbelere karşı duruşu ve siyasi söylemleri de vurgulandı. Yazıcıoğlu'nun şiirlerine de yer verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlanırken, devam eden ana soruşturmada yeni...
Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basının doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini ifade etti. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelerek, onların vatandaşları bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirdikleri için teşekkür etti.
Kuşadası'nda Gelecek Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen yaklaşık 150 kişiye rozetleri takıldı. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ailenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük ve modern bir ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Güngör ayrıca diğer ilçeleri de ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdi ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girilirken, seçimin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Propagandalarını bu kesime yönelik devam ettiren AK Parti teşkilatı yüz yüze temaslarını artırırken, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerini sürdüreceği öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.
Belçika'nın Limburg bölgesinde PKK yandaşlarının arabalarına terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak sergiledikleri provokasyona Türklerin müdahale etmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Türk asıllı bir vatandaşın darp edildiği görüntülerin servis edilmesi üzerine gerilimin tırmandığı olay sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, çok sayıda polisin olay yerine sevk edilmesiyle sükunet sağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?