Ukrayna'da 86 Türk vatandaşı bombardımandan kaçarak camiye sığındı - Son Dakika

Ukrayna'nın Mariopol şehrinde 86 Türk vatandaşı Rus bombardımanından kaçarak camiye sığındı.

Rusya, savaşın 16. gününde de sivil yerleşim alanlarını ve halkı bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'da olan ve ülkelerine dönemeyen Türk vatandaşları da güvenli yerlere saklanarak bombardımandan korunmaya çalışıyor. Maripol şehrinde 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının şehirdeki bir camiye saklandığı ve yardım beklediği haberi Ukrayna medyasında yer aldı. Yerel medyada bu konuyu gündeme getiren Pavel Kazarin isimli Ukrayna vatandaşı, Türk yetkililer duyana kadar bu haberin ve bilginin paylaşılmasını istedi. - KİEV