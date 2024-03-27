Ula'da Down Sendromlu Çocuklar Sanat ve Sporla Buluştu

Yerel

Ula'da down sendromlu çocuklar sanatla bir araya geldi

MUĞLA - Muğla'nın Ula Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Akyaka Mahallesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde Down sendromlu çocuklar Azmak nehrini resmederek güneşli havada bocce sporuyla tanıştı.

Faaliyet çerçevesinde tuval üzerine akrilik uygulama çalışması yapan çocuklar azmak nehrinin doğal güzelliklerini tuvale aktardılar. Sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerden sonra çocuklarla birlikte azmak nehrinde tekne turu düzenlendi.

Ula Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yağmur Küçük" Muğla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak Down sendromlu bireylerimizin ve dez avantajlı çocuklarımızın motor becerilerinin gelişmesi ve sosyal etkileşiminin arttırılması adına bugün bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarım ile beraber resim yaptık devamında tekneye bindik ve akabinde 'de eğlenceli vakit geçirdik. Çocuklarımızın motor becerilerinin gelişe bilmesi ve sosyal alana daha fazla katıla bilmeleri için çeşitli etkinlikler yapmaya devam etmekteyiz. Bu çerçevede emeği olan bütün antrenörlerimize, eğitmenlerimize, Kaymakamımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.