Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Batman'da - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Batman'da

Bakan Uraloğlu, AK Parti Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek projeleri değerlendirdi.

23.03.2025 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret etti

BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında çiçeklerle karşılandı. Ziyaret sırasında İl Başkanı Hüseyin Şansi, Bakan Uraloğlu'na hediye takdim etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Batman'da devam eden projeler, ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Partililerin talep ve önerilerini dinleyen Uraloğlu, kentin kalkınması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Batman, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Batman'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum
Galatasaray’da beraber oynamışlardı Babel’den eski takım arkadaşı için olay sözler Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler
Belediye Kanunu’nda CHP’nin planlarını alt üst eden madde Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Porsuk Çayı’nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı
Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan CHP’nin boykot kararına tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber

10:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan CHP’nin boykot kararına tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki
10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
16:29 Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber
16:18 Porsuk Çayı’nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı
16:05 Belediye Kanunu’nda CHP’nin planlarını alt üst eden madde Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde
16:01 Galatasaray’da beraber oynamışlardı Babel’den eski takım arkadaşı için olay sözler Galatasaray'da beraber oynamışlardı! Babel'den eski takım arkadaşı için olay sözler
16:00 Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 11:17:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Batman'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement