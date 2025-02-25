Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul\'un bin 4 kilometrelik metro hattına ihtiyacı var"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul için yaptığımız çalışmaya göre bin 4 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacı var" dedi. Uraloğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında onaylanmamış herhangi bir metro projesi bulunmadığını da kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Albayrak Medya iş birliği ile düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Özel Oturum kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaştırmadan haberleşmeye birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılındaki gelişmeleri aktardı. Uraloğlu, 2002 yılından bugüne kadar ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 290 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getirdi. Uraloğlu, "Bölünmüş yollarından tutun 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırmaya kadar; denizcilik noktasından, haberleşme noktasına, abone sayılarına, hızlı internet kullanımına, 5G'ye kadar birçok işimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2071 hedeflerini değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, yatırımların önemine de değinerek Türkiye'nin mega projelerinin önemine de dikkati çekti. Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılarıyla beraber açtık, sonra tamamını bitirdik. O dönemde Gezi Olaylarının bir parçası da o köprünün, otoyolun yapılmamasını talepti. Bugüne geldiğimizde Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılış gerekçesini tartışan var mı? 150 bin araç geçiyor oradan. Bir an olmadığını düşünelim bırakın İstanbul'u Türkiye, Avrupa sıkıntıya girer" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin yapımında da her zaman için karşı çıkanların olduğunu belirten Uraloğlu, "Şimdi bunların hiçbiri tartışılmıyor, biz doğru işler yaptık doğru işleri yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Kalkınma Yolu Projesi ile Uzak Doğu'dan yola çıkan bir yük 25 günde Londra'ya ulaşacak"

Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Uzak Doğu'dan çıkan bir yükün Londra'ya kadar Süveyş Kanalı'nı kullanırsa 35, Ümit Burnu üzerinden gelirse 45 günde geldiğini kaydetti. Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı'ndan başlayacak olan Kalkınma Yolu projesi ile de bu sürecin 25 güne düşeceğini anlattı. Yolun Kapıkule'den Avrupa'ya bağlanacağını dile getiren Uraloğlu, "Aynı zamanda da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne bağlanacak. Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma konumunu daha da güçlendirmiş olacak."

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çalıştıklarını kaydederek proje aşamasının tamamlandığını ve yönetim ile finansman modelleri üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Suriye'ye Türkiye'den Destek

Suriye hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulaştırma ve altyapı konusunda da Suriye'ye destek verdiğini kaydetti. Uraloğlu "Biz de sadece 10 gün sonra Suriye'ye, Halep ve Şam havalimanlarına bir heyet gönderdik. Gerekli tespitleri yaptık. Türk Hava Yolları oraya haftada 3 sefer düzenlemeye başladı. Tamamen pilotun görerek şartlarda iniş ve kalkış yaptığı şartlar var orada" İfadelerini kullandı.

"Önce Şam sonra Halep Havalimanı ayağa kalkacak"

Uraloğlu, ilk etapta radar sistemleri ile diğer elektronik cihazları yenileme ile ilgili bir program yaptıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımız hala orada. Öncelikle Şam sonra Halep Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız. Bazı cihazların temini 6 aylık bir süre gerektiriyor, biz elimizde olanları hemen gönderdik onların montajına başladık" şeklinde konuştu. Uraloğlu ayrıca Suriye'deki karayolu, demiryolu, limanlar ve haberleşme için de gerekli tespitlerin yapıldığını dile getirdi.

"İstanbul'nun bin 4 kilometrelik metro hattına ihtiyacı var"

İstanbul'un şehir içi trafiği hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, söz konusu problemin ancak yer altından çözülebileceğini vurguladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul için yaptığımız çalışmaya göre bin 4 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacı var. Eğer ulusal ağ bağlantıları yapılacaksa bu doğrudan yapımı bizim Bakanlığımızın yetkisindedir. Bunun dışındaki hatlarda yetki ilgili belediyenindir. İlgili belediye bize getirir o projeyi, onaylatır. İlgili belediye bunun yapılmasını Bakanlığımızdan isterse, biz gerekli onayı alır yaparız. Biz şimdiye kadar İstanbul'a bu yaklaşımla yaklaşık 162 kilometrelik bir demiryolu, metro hattı kazandırdık."

Devam eden projelerden İstanbul Havalimanı- Halkalı ile Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı arasındaki çalışmalardan da bahseden Uraloğlu, "Bunları bitirdiğimizde İstanbul'un hattı 400 kilometreye geliyor" dedi. Uraloğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında onaylanmamış herhangi bir metro projesi bulunmadığını da kaydetti.

"5G Galatasaray ve Trabzonspor Statlarında"

Bakan Uraloğlu, 5G için bu sene ihale yaparak 2026'da ülke genelinde sinyal almayı hedeflediklerini ifade etti. Bu süreçte teknolojinin yerliliğini geliştirmeyi hedeflediklerini de kaydeden Uraloğlu, "34 noktada 5G deneme lisansı vermiştik. Buna en son Galatasaray ve Trabzonspor statlarını da ilave ettik 36 oldu" şeklinde konuştu.

TÜRKSAT 6A ile de yerli uydu üretme iradesini ortaya koyduklarını anlatan Uraloğlu, "Televizyon yayıncılığındaki kaliteyi artırıyor, halihazırda kapsadığımız 3 buçuk milyar insanın 5 milyara çıkmasını sağlamış oluyor. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık. Türk mühendisler yaptı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı"

Uraloğlu ayrıca, Türkiye'de şu anda 580 bin kilometreden fazla fiber altyapı olduğunu ifade ederek bunu 800 bine çıkarma hedefleri olduğunu kaydetti. Bazı platformlara getirilen erişim engeli hakkında sorulara da yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı. Hepsinin şu anda resmi bir sorumlusu var. Bu kıymetli ama yeterli değil. Özellikle şu an bizim hem insanımızı hem de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var. Bir on altı yaş tartışıyoruz biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla beraber" ifadelerini kullandı.

Toplumu genel anlamda bir koruma refleksi göstermeleri gerektiğini ancak yasaklayıcı bir zihniyette olmadıklarını ifade eden Uraloğlu, toplumdan gelen talepler doğrultusunda bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

"16 yaşta konsensüs sağlandı"

On altı yaş sınırı hakkında da değerlendirmelerini paylaşan Uraloğlu, söz konusu yaş sınırının dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir bireyin hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebileceği sorusundan hareketle belirlediklerini ifade etti. Uraloğlu, "Biz 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensüs sağladık. 16 yaşı yüzde ailelerle yapılan araştırma 79.4 destekliyor, doğru buluyor. Çok kıymetli bir rakam dolayısıyla bu düzenlemeyi yapacağız ve inşallah biz bunu bu sene hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca yaş tespitinin kişisel bilgilerin sosyal medya platformları ile paylaşmadan yapay zeka aracılığı ile çözümleneceğini de kaydetti.

"Demiryolu ağı 2028'de yaklaşık 17 bin 500 kilometre olacak"

Ulaştırma projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2002'de 11 bin kilometre olan demiryolu ağı olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, mevcut konvansiyonel hatları elektrikli ve sinyalli hale getirdiklerini söyleyerek 2 bin 251 kilometre hızlı ve yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni demiryolu ağı yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, yapımı devam eden hatlarla birlikte 2028'e kadar demiryolu ağını yaklaşık 17 bin 500 kilometreye ulaştıracaklarını anlattı. 2053 yılında ise yaklaşık 28 bin 500 kilometre demiryolu hattını tesis etmiş olacaklarını ifade etti. Samsun'dan Sarp'a kadar gidecek olan hatta ise projelendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti. - İSTANBUL