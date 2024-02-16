Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi - Son Dakika
2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren Batuhan A gemisine dalış faaliyeti gerçekleştireceğini duyurdu. Ayrıca, denizde ve sahilde arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam edecektir.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen fiillerde makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.
Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, yarışmadan çekildi. Düello oyununda Sahra'nın yarışmadan çekildiğini açıklayan sunucu Murat Ceylan, bu hafta elemenin olmayacağını söyledi.
Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?