Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi

Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." - ANKARA