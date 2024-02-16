Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

16.02.2024 08:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Denizcilik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Batuhan A Gemisi Deniz Yüzeyinin Altında Tespit Edildi - Son Dakika

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