Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti - Son Dakika
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Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti

28.05.2022 13:41
Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti

Ağrı İl Müftülüğünce "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Programı" düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğünce "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Programı" düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya ve İstanbul Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk çeşitli makamlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Dinleyenleri mest eden Kur'an ziyafeti Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı öğle namazının ardında yaptığı duayla son buldu.

Ulu Camii'nde düzenlenen program sonrası Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Şahin ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kaya Ağrı Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti. - AĞRI

Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti
Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti
Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti
Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti
Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulu Camii'nde Kur'an ziyafeti - Son Dakika


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