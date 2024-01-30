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Uludağ'da Tatilci Telesiyejde Dengesini Kaybetti - Son Dakika
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Uludağ'da Tatilci Telesiyejde Dengesini Kaybetti

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a gelen tatilci, telesiyej ile pistin zirvesine çıktığı sırada dengesini kaybedince zirveye sürünerek çıktı. O anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

Uludağ\'da Tatilci Telesiyejde Dengesini Kaybetti
30.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:55
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a gelen tatilci, telesiyej ile pistin zirvesine çıktığı sırada dengesini kaybedince zirveye sürünerek çıktı. O anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

Türkiye'nin gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ'a gelen tatilci telesiyej ile pistin zirvesine çıkmak istedi. O sırada dengesini kaybeden tatilci yere düşünce ortaya güldüren görüntüler çıktı. Tatilci pistin zirvesine sürünerek çıkarken o anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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