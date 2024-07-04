Büyükçekmece Belediyesi'nce Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
Büyükçekmece Belediyesi, TFSF ve BÜFOD işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası 'Güler Ertan' Fotoğraf Yarışması, Sayısal: Serbest (Renkli), Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ve Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşti. Toplamda 219 bin TL ödüllü yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 9465 eserle 2527 fotoğrafçı katıldı. Riccardo Bussi (FIAP Başkanı) Joan Burgues Martisella (FIAP Başkan Yardımcısı), Dr. Sefa Ulukan (TFSF Başkanı), Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Burak Şenbak ve Onur Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonunda dereceye giren fotoğrafçılar belirlendi. 3 kategoride yarışan fotoğrafçılara FIAP ve TFSF (Altın, Gümüş, Bronz ve Mansiyon) ödüllerine layık görülen fotoğrafçıların ödülleri 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.
Altın madalya kazanan fotoğrafçılar:
"Sayısal: Serbest (Renkli)
FIAP Altın Madalya Victoria Kostochkın/ Rusya
TFSF Altın Madalya Oxana Vedmedenko/ Rusya
Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)
FIAP Altın Madalya Yiping WAN/ Çin
TFSF Altın Madalya Xiaowu YANG/ Çin
Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
FIAP Altın Madalya Elena MIKHAILOVA/ Rusya
TFSF Altın Madalya Aygül HARMANCI/ Türkiye
En İyi Fotoğrafçı
Elina GARIPOVA/ Rusya". - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?