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Büyükçekmece Belediyesi'nce Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, TFSF ve BÜFOD işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası 'Güler Ertan' Fotoğraf Yarışması, Sayısal: Serbest (Renkli), Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) ve Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşti. Toplamda 219 bin TL ödüllü yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 9465 eserle 2527 fotoğrafçı katıldı. Riccardo Bussi (FIAP Başkanı) Joan Burgues Martisella (FIAP Başkan Yardımcısı), Dr. Sefa Ulukan (TFSF Başkanı), Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Burak Şenbak ve Onur Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonunda dereceye giren fotoğrafçılar belirlendi. 3 kategoride yarışan fotoğrafçılara FIAP ve TFSF (Altın, Gümüş, Bronz ve Mansiyon) ödüllerine layık görülen fotoğrafçıların ödülleri 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek törende takdim edilecek.

Altın madalya kazanan fotoğrafçılar:

"Sayısal: Serbest (Renkli)

FIAP Altın Madalya Victoria Kostochkın/ Rusya

TFSF Altın Madalya Oxana Vedmedenko/ Rusya

Sayısal: Kültürel Miraslar (Renkli veya Siyah-Beyaz)

FIAP Altın Madalya Yiping WAN/ Çin

TFSF Altın Madalya Xiaowu YANG/ Çin

Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)

FIAP Altın Madalya Elena MIKHAILOVA/ Rusya

TFSF Altın Madalya Aygül HARMANCI/ Türkiye

En İyi Fotoğrafçı

Elina GARIPOVA/ Rusya". - İSTANBUL