Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin başlangıcında Göle Maya Çalma etkinliği yapıldı.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan göle maya çalınması ile başlayan etkinliklerde, yoğurt yeme yarışmaları gerçekleştirildi. İlçede misafir olan Uluslararası Dans Grupları ise yaptıkları dans şovlarıyla adeta izleyenleri büyülediler. Vatandaşlara ayrıca Nasreddin Hoca Pilavı ve çeşitli ikramlar yapıldı.

"Tüm vatandaşlarımızı medeniyetleri diyarı Sivrihisar'ımıza bekliyoruz"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Medeniyetler diyarı Sivrihisar'ımız da en büyük değerlerimizden birisi olan Nasreddin Hocamızı anmak adına düzenlediğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimiz göle maya çalma etkinliği ile başladı. Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalimizde bir çok etkinliklerimiz, konserlerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı medeniyetleri diyarı Sivrihisar'ımıza bekliyoruz" dedi.

Etkinliğe Günyüzü Kaymakamı'nı vekaleten Sivrihisar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, CHP İlçe Başkanı Faruk Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü, Bölge Trafik Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar yer aldı. - ESKİŞEHİR