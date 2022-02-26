Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu

26.02.2022 10:33
Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenim gören yurt dışı öğrencilerinin temsilcileri, uluslararası öğrenci derneğinde bir araya gelerek son çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenim gören yurt dışı öğrencilerinin temsilcileri, uluslararası öğrenci derneğinde bir araya gelerek son çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Dünya'nın dört bir yanından Düzce'ye gelerek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Düzce'de uluslararası öğrenci derneğinde bir araya geldi. Dernek Başkanı Coşkun Zabunoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Düzce Üniversitesi'nde okuyan uluslararası öğrencilerin ülke başkanları katılım gerçekleştirdi. Düzce'de yaşam şartları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan öğrenciler, ilerleyen zamanlarda ülke kardeşliği adı altında etkinlik düzenlemeyi planlıyor. - DÜZCE

Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu

YORUMLAR
500
Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu Öğrenciler arama kurtarma ekibi kurdu

Togo Cumhuriyeti, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:39:29. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement