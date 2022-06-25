Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia Fuarı'nda - Son Dakika
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Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia Fuarı'nda

25.06.2022 10:31
Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia Fuarı'nda

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı dünyanın birçok noktasından sektör profesyonellerini ağırlayacak.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı dünyanın birçok noktasından sektör profesyonellerini ağırlayacak. 7-10 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar Sahili'nde gerçekleştirilecek PSB Anatolia, ülkemizde üretilen süs bitkilerini dünya pazarına çıkarıyor.

İlklerin fuarı olan PSB Anatolia bu yıl da birçok yenilikle ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Geçtiğimiz yıl 30 bine yakın ziyaretçinin sektör profesyonelleriyle buluştuğu fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında 40 bin ziyaretçinin giriş yapması bekleniyor. Sapanca Kırkpınar Sahili'nde 60 bin metrekare açık alanda yeni iş fırsatları sunan fuarda iş makineleri workshop ve tasarım yarışması ile yeşil endüstrinin en yeni trendlerini bir araya getiriyor.

Süs bitkilerinin ihracatına dikkat çeken Fuar Koordinatörü H. Remzi Adıyaman, "Süs bitkilerinin ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ihracat açısından büyük atılım gerçekleştirdiği görülüyor. Türkiye'nin ihracat hacmi ithalatını geçerek, uluslararası pazarda adından söz ettirmektedir. Atılan doğru adımlar ve üretim kalitesinin artışı bu başarıyı getirdi, bunu daha da ileriye taşımalı ve coğrafi avantajlarımızı kullanarak ihracatımızı daha da artırmalıyız. PSB Anatolia Fuarı'nın en önemli misyonlarından birisi de yerli ürünleri dünyanın birçok noktasından gelen alım heyetleriyle buluşturmaktır" dedi.

Fuarda 16 farklı ülkeden alım heyetlerinin ağırlanacağını ifade eden Adıyaman, "Üreticimize destek olacak her çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu yıl 16 farklı ülkeye ziyaret gerçekleşiyor ve alım heyetlerini fuarımızda ağırlamak için tüm hazırlıkları sürdürüyoruz. Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, İtalya, İsviçre, Dubai, Ürdün, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerden gelecek olan alım heyetleri için 6 VİP araç tahsis ettik ve gelecek olan misafirlerimize saha ziyaretlerinde de eşlik edeceğiz. Alım heyetlerinin üretim sahalarına erişimini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Ülkemizin iklim ve bitki çeşitliliği açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Türkiye iklim koşulları açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ülkemizin farklı bölgelerinden kesme çiçekten fidana, saksılı bitkilerden çalı türlerine kadar geniş bir skalada üretim yapılabiliyor. Bu durumu avantajımıza çevirerek PSB Anatolia Fuarı'nı ziyaret eden alım heyetlerinin ihtiyaç duyduğu her şeye cevap verebiliriz. Üretimin kalitesi ve miktarı her yıl daha da artıyor, bu çeşitliliği lehimize kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

PSB Anatolia Fuarı'nın geniş katılımcı profiline dikkat çeken Adıyaman, "PSB Anatolia Fuarı yalnızca geniş bitki profili ile değil, iş makinelerini ve ekipmanlarını, sulama sitemlerini, saksı ve üretim materyalleri, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi en yeni ürünleri kolayca bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası profesyonellerin gözü PSB Anatolia Fuarı'nda - Son Dakika

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